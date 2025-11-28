個人が他人に売った銀行口座などが、特殊詐欺に利用されていることから、金融庁などは、来月から口座の売却を食い止めるためのYouTube動画などの配信を始めます。動画「口座を売った、それだけで。前科と損害賠償を背負った。代償は重かった。口座を売っただけなのに！口座売買は犯罪です。人生を守るために、絶対にやめましょう」金融庁と警察庁、全国銀行協会などが、口座売買が違法であることを広めるために作成した啓発動画。