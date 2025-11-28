【バンコク＝井戸田崇志】インド政府が２８日発表した２０２５年７〜９月期の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比８・２％増だった。個人消費と設備投資が堅調で、伸び率は４〜６月期（７・８％）を上回り、成長が加速した。ＧＤＰの約６割を占める個人消費は前年同期比７・９％増、官民の投資を示す「総固定資本形成」は７・３％増と伸びた。産業別では製造業が９・１％増、建設業が７・