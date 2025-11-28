ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが香港北部で発生した高層住宅群で起きた大規模火災を受けて１０万米ドル（約１５００万円）を香港赤十字社に寄付したことが２８日、分かった。ＹＯＳＨＩＫＩＰＲ事務局が発表した。深刻な状況を受け、ＹＯＳＨＩＫＩは「香港からの映像や報道を見て心が痛みます。何もせずにはいられませんでした」とコメント。「自分は香港で何度も公演を行い、そこで人々の温かさを感じてきました」とし「