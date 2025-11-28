「最近、なんか優しい…？」そう感じたとき、女性は「愛情が深まったのかな」と前向きに捉えがち。でも実はその“優しさ”、別れを考える男性が最後に見せる“静かなサイン”であることも。悔しいけれど、去る準備をしている男性ほど、急に穏やかで丁寧な態度になるんです。そこで今回は、別れを考える男性が見せる“逆に危険”な言動を紹介します。急に“怒らなくなる”のは、もうエネルギーを使いたくないから今までなら軽く注意