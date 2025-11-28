「最近なんだか毛穴が目立つ」「夕方になるとテカりがひどい」といった肌悩み。実は“皮脂が出すぎている”のではなく、必要な皮脂まで奪ってしまっていることが原因かもしれません。30代以降の肌は水分・油分のバランスが揺らぎやすく、丁寧にケアしているつもりが、逆に毛穴を開かせてしまうこともあるんです。そこで今回は、大人のための【やさしい皮脂コントロール術】を紹介します。「洗顔で落としすぎ」は逆に毛穴を開かせる