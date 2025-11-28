お台場にある【イマーシブ・フォート東京】では、2025年2月に終了した『フォルテヴィータ事件簿』を、着席タイプのエンターテイメントショー『フォルテヴィータの追憶』として2025年11月17日よりリニューアル。街の名前や設定、住人たちはそのままに、船乗りやBARのマスター、マフィア、踊り子、軍人など個性豊かなキャラクターが登場します。参加型エンターテイメントショーヨーロッパのとある町フォルテヴィータで巻き起こる騒動