タレントのマツコ・デラックスが２８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。自身の?パートナー観?をぶっちゃけた。今後、ＡＩ（人工知能）が人間を管理するようになるのでは？という話題になり、マツコは「あたし、今、ぶっちゃけ、感触とか機能面がすごく人間に近い状態のＡＩロボットちゃんが作れるんだったら、それで全然いい」と、偽らざる気持ちを吐露した。これに有吉弘行が「ないのかな、まだ。