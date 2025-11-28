甘利明氏（資料写真）総務省と神奈川県選挙管理委員会が２８日までに公表した２０２４年分の政治資金収支報告書によると、県関係国会議員の資金管理団体の純収入額は、昨年１０月の衆院選で神奈川２０区から出馬したものの落選した自民党の甘利明元幹事長が３年連続でトップに立った。資金管理団体の収入のうち前年繰越金を差し引いた純収入額を、神奈川新聞社が公表時点で集計した。甘利氏は９６９６万円の収入で、前年に比