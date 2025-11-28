メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の男性職員2人がマイクロSDカードやフィギュアをそれぞれ万引きするなどしたとして懲戒免職処分となりました。 懲戒免職処分されたのは松阪建設事務所保全室の課長補佐級の男性職員（52）です。 三重県によりますと男性職員は5月、公務中に明和町内のホームセンターでマイクロSDカード1枚約4000円相当を万引きしたとして書類送検され不起訴処分となっていま