日本―台湾第1クオーター、攻め込む渡辺雄（右）＝ジーライオンアリーナ神戸バスケットボール男子の2027年ワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組は28日、ジーライオンアリーナ神戸などで始まり、世界ランキング22位の日本は67位の台湾に90―64で快勝した。第2クオーターに渡辺雄（千葉J）が3点シュートを続けて決めるなど、前半を45―22と大差で折り返し。後半も終始、大きなリードを保った。B組の残り1試合は、56位の韓