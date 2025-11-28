お笑いタレントなべやかん（55）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。「11月27日、23時5分頃、秋田犬のロクが永眠しました」とつづり、「夕方前に会った時は今日でサヨナラなんて1ミリも思わなかったのに。急死って、、、」と苦痛の心情に加えて、真っ白な毛の「ロク」の当日写真や思い出2ショットなどを投稿。「今年はマイリーが亡くなりロクまで逝ってしまった。白組さんがいなくなり寂しい」と「マイリー