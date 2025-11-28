現実の生活を大事にしたい妻と、自分の心と人生を最優先したい夫。家庭があっても、人生は自分のものだが、家族を最優先してほしい妻の気持ちも誰もが理解できるだろう。家族と自分、どうやって向き合っていくのかについて、妻と夫との間に大きな溝があるのかもしれない。【マンガ】異動で情緒不安定になった夫が失踪…メンタルが弱った夫をケアできない妻は「冷たい」のか？夫が仕事を辞めたいと言い出して原案：亀山早苗マンガ：