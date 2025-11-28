「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（27）が28日、自身のインスタグラムを更新。「夢のような3ショット」を披露した。大谷は「夢のような3ショット」と書き出して、自身が所属するグループをプロデュースしている指原莉乃と元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜との3ショットを披露した。「Herliptoの明日から始まるHouseofHermeHOLIDAY2025にお邪魔させていただきました」とし「指原さんが繋いでくださったこ