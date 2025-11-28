28日午後10時14分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の根室市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道根室市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています