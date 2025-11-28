今年6月、群馬県桐生市で、同居する母親の首を絞めて殺そうとしたとして殺人未遂の疑いで逮捕された男性（36）について、前橋地検は28日付で不起訴処分としました。不起訴の理由について、前橋地検は「心神喪失のため」としています。