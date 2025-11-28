俳優の松山ケンイチさん（40）が27日、福田雄一監督が手がける映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の完成披露試写会に登場。共演した小手伸也さん（51）との撮影シーンを振り返りました。松山さんと小手さんが出演したのは、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田監督流の解釈で描き、『薩長同盟』をテーマにした映画。松山さんが新撰組鬼の副長・土方歳三を、小手さんが新撰組局長・近藤勇を、倉悠貴さん（25）が新