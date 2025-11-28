11月28日午前、新潟市東区を中心に約300世帯にわたる停電が発生しました。落雷が原因となったこの停電。すでに復旧はしていますが、新潟空港では一時、一部運航便が乱れるなど影響が出ていて、利用客からは心配の声が聞こえました。ずらっと並ぶ人の列…電光掲示板には遅延の文字が並びます。28日午前の新潟空港は一時騒然となりました。〈利用客〉「ちょっと遅れちゃうみたいで。心配です」東北電力ネットワークなどによる