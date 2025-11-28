子どものころに親からされたことは、大人になっても忘れることはできないものでしょう。もし子育てをしないような毒親と過ごしていたら、子どものころにした大変な思いは心の傷として残ってしまうもの。そんな毒親だったとしても、時間の経過により変化することもあるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『母親は子どものころは毒親だったのに、今は「いいおばあちゃん」になっている。「い