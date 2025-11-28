福岡中央署は28日、福岡市中央区舞鶴2丁目付近で同日午後3時ごろ、小学生3人が見知らぬ男性から「チョコレートをあげるからうちについてこないか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は20から30代くらい。黒と金色の髪、黒色Tシャツ、茶色ダウンジャケットを着用していたという。