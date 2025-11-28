＜BMWオーストラリアPGA選手権2日目◇28日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦の2日目は、雷のため順延になった第1ラウンド（R）の残りと、第2Rが行われたが、日没のためサスペンデッドになった。3日目の競技は現地時間午前6時に競技が再開され、第3Rは午前7時30分以降の開始を予定している。【写真】ツアーデビューの松坂大輔が肉離れで