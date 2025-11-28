株式会社くふうカンパニーホールディングスは28日、プロ野球2軍公式戦に参加するくふうハヤテベンチャーズ静岡の運営会社「ハヤテ223」に対し、ネーミングライツを含む資本業務提携契約の解除を通知したと発表した。