【北京共同】中国浙江省杭州市で28〜29日に計3回の公演を予定していた人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のミュージカルが中止となった。公式ウェブサイトが28日発表した。「やむを得ない事情により、現地の判断に従った」という。北京市で12月19〜21日に予定していた計5回の公演も中止した。中国ツアーは上海市を含む3都市で実施予定だった。上海公演についても「協議中」としている。中国政府が高市早苗首相の台湾有