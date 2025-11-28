う〜ん、まぁ…ママ友のほうは褒められて嫌な気はしないと思いますが…妻としては複雑ですよね。こんな調子の夫を心配していた妻ですが、いよいよ心配ごとが現実になっていくのです…！【まんが】思わせぶりなチャラ夫(ウーマンエキサイト編集部)