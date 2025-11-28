全日本プロレス２８日の熊本大会で安齊勇馬（２６）が３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）に挑戦表明した。安齊は青柳優馬とのタッグで「世界最強タッグ決定リーグ戦」Ｂブロックに出場していた。しかし、優馬が２３日沼津市内で免許失効状態で交通事故を起こし、欠場したことで、残りの公式戦のすべてを不戦敗で終えることになった。安齊は２８日熊本大会では斉藤ジュンと組んで、宮原健斗＆井上凌と激突。試合はジュンがサ