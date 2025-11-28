鹿児島県は２８日夜、霧島市で２７日に見つかった死んだ野生のイノシシが、豚熱に感染していたと発表しました。鹿児島県内で野生のイノシシの豚熱感染は、これで４例目です。 県は２８日夜、霧島市で２７日に見つかった死んだ野生のイノシシ１頭が、遺伝子検査の結果、豚熱に感染していたと発表しました。 鹿児島県内で野生イノシシの豚熱感染が確認されたのは４例目で、３例目から南におよそ５００メートル離れた山林で見