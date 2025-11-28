グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月22日（土）の放送には、グローバルボーイズグループINIの田島将吾（たじま・しょうご）さん、松田迅（まつだ・じん）さんが登場！ 11月19日（水）にリリースされたウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」について伺いました。（左から）潮紗理菜、田島将吾さん、松田迅さん、遠山