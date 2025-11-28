２８日、香港特別行政区政府が行った記者会見の様子。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港11月28日】中国香港特別行政区政府の消防処は28日、新界地区大埔の高層住宅団地「宏福苑」で26日に発生した火災について、消火・救助活動が28日午前10時18分（日本時間同11時18分）に完了したと発表した。２８日、香港特別行政区政府が行った記者会見の様子。（香港＝新華社記者／朱煒）