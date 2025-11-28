ドル円一時１５６．１０レベル、東京午前の安値に並ぶ＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は156.10レベルと東京午前の安値に並んだ。日本時間午後９時頃からＣＭＥグループがＥＢＳ市場を開催すると発表しており、流動性が戻った点が指摘される。156.30付近で膠着していたドル円相場がやや動意付いている。 この局面ではドルに売り戻しが入っており、ユーロドルは1.1556レベルを安値に、1.1570台へと