野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。セ・リーグの最優秀選手（MVP）を争った阪神の佐藤輝明内野手（26）と石井大智投手（28）の“わずかな差”を解説した。最優秀選手の投票では佐藤輝の1位票「244」に対して石井は「21」と大きな差がついた。2位票は佐藤輝の「28」に対して石井は「87」。総点数で佐藤輝は「1308」で1位、石井は「414」で2位だった。石井は今季53試合（53イニン