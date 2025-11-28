日本時間２２時００分に独消費者物価指数（速報）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（11月）22:00 予想-0.1%前回0.3%（前月比) 予想2.4%前回2.3%（前年比) 予想-0.5%前回0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.4%前回2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)