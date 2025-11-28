阪神、中日でヘッドコーチ、打撃コーチなどを歴任した片岡篤史氏（56）が28日、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。阪神時代に打撃コーチとして指導し、23年に脳腫瘍のため28歳で死去した横田慎太郎さんについて語った。28日に公開された横田さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」の試写会に行ったという片岡氏。普段は映画を見ることはあまりないが、直接指導したかわいい教え子の悲しくも感動的なストーリ