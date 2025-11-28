自民党は２８日に無所属の３衆院議員を自民会派に引き入れ、日本維新の会とあわせて衆院での過半数（２３３）を確保した。政権運営の安定化に向けた一歩となる動きで、２０２５年度補正予算案の成立に道筋をつけた。政府・自民内では、野党の要求を丸のみする事態は一定程度改善に向かうとの期待が広がっている。自民の鈴木幹事長は２８日、衆院会派「改革の会」の３氏と会談し、「政権が安定する。大変ありがたい」と伝えた。