【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月26日16時30分からテレビ朝日系で『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』が放送されることが決定。第1弾出演アーティスト48組も発表された。 ■第1弾出演アーティスト（五十音順） AIINIaikoアイナ・ジ・エンドあいみょんanoいきものがかり幾田りら＝LOVEWEST.ACEesXGKis-My-Ft2CANDY TUNEKing & Princeゴールデンボンバー櫻坂46THE