12月26日（金）、今年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』の放送が決定。豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、再放送なし＆見逃し配信もなし、まさに“この日限りの白熱の生ライブ”が6時間40分の生放送で披露される。そんな注目の出演アーティスト第1弾となる48組の豪華アーティストが発表された。◆第1弾出演アーティスト48組（五十音順）AIINIaikoアイナ・ジ・エンド