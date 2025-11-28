女優の福原遥（27）が28日、自身のインスタグラムを更新。白のドレス姿を披露した。福原はもみじの絵文字とともに「#映画楓」「#12月19日公開」と告知しつつ、白のドレス姿でダブルピースするショットや、夜景をバックにしたショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎる」「世界一綺麗」「夜景にも負けない美しい遥ちゃん」「何でそんな可愛いの？」「女神様」「美しい！！」といったコメントが寄せられた。