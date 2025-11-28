2025年11月20日（木）から、『望楼NOGUCHI函館』の13階にあるスカイラウンジ『BOUKYOU』にて新サービスが開始されました。 画像：野口観光マネジメント株式会社 『BOUKYOU』は、湯の川温泉地区の中で最も高い位置にあるスカイラウンジ。 画像：野口観光マネジメント株式会社 15時からは、函館老舗珈琲店の『美鈴珈琲』や、北海道のソウルドリンク『カツゲン』などのドリンク、さらに、スパークリングワインなどの