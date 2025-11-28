ロシアのプーチン大統領が来月4日から5日にかけてインドを訪問し、モディ首相と会談を行います。インドを訪問するのはウクライナ侵攻後初めてで、伝統的な友好国との結束を示したい構えです。ロシア大統領府は28日、プーチン大統領が12月4日から5日にかけてインドを国賓として訪問すると発表しました。モディ首相と会談を行い、会談後には共同声明を採択し、政府間文書などに署名を行うとしています。今回の訪問についてロシア大統