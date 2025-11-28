ケンブリッジ大学とグラスゴー大学の研究チームが「インフルエンザウイルスの温度感受性を決定する遺伝子」を特定したと発表しました。鳥インフルエンザウイルスは、人間が発熱したときよりも高い温度で増殖可能であり、ウイルス同士は重複感染時に遺伝子交換を行うことがあるため、今回の発見はパンデミックの原因解明などに役立つとみられています。Avian-origin influenza A viruses tolerate elevated pyrexic temperatures in