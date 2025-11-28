巨人は２８日、神奈川・大磯のレイクウッドゴルフクラブで球団納会ゴルフを行った。監督、コーチ、選手、裏方スタッフ、球団職員でラウンド。主な首脳陣、選手の組み合わせ、同組は以下の通り。▽杉内コーチ・森田駿哉▽橋本コーチ・中山礼都▽山口コーチ・中川皓太▽亀井コーチ・岸田行倫▽阿部監督・大田コーチ・リチャード▽吉村ＣＢＯ・岡本和真▽村田コーチ・若林楽人▽野上コーチ・戸郷翔征▽久保コーチ・田中将大▽吉