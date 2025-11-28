京産大は２８日、天理大との優勝を懸けた最終節へむけて、京都市内の同校グラウンドで会見と公開練習を行った。広瀬佳司監督は「常に関西リーグ優勝を目指してやってきている。まずはタイトルを取りにいきたい」と関西王者奪還へ意気込んだ。スタメンに４年生にして初出場となった、平山尚樹（４年）＝東福岡＝を起用するなど、前節からメンバーを大幅に変更した。「なかなかＡには上がれなかったですけど、下で腐らず頑張って