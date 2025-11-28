クリスタル・パレスは27日、カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第4節でストラスブールに1−2で敗れた。試合後、クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は、複数のチャンスを仕留めきれなかったことを悔やんだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同日付で同監督のコメントを伝えている。クリスタル・パレスはプレミアリーグでは前節終了時点で5位と躍進を続けているが、ECLではなかなか波に乗れて