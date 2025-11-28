ロシアのプーチン大統領は28日、ハンガリーの首相と会談し、トランプ大統領との首脳会談をハンガリーで開催することに、改めて期待感を示しました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は28日、EU＝ヨーロッパ連合の加盟国であるハンガリーのオルバン首相とモスクワで会談しました。EU加盟国の中でロシア寄りの姿勢を鮮明にするオルバン首相との連携を確認した上で、ウクライナ情勢をめぐり、「慎重でバランスのとれた立場