女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」ブルーゴッデス公式戦（２８日、京都）で朱里（３６）と鹿島沙希（３２）のタッグ「凹アネコン凸」がＨＡＮＡＫＯ＆メーガン・ベーンとと激突。１５分時間切れ引き分けとなり、ブロック２位通過を果たした。「凹アネコン凸」はここまで４勝２敗の勝ち点８。決勝トーナメント（２９日・大阪、３０日・浜松）へ進出するためには、引き分け以上が絶対条件だ