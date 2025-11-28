【新華社北京11月28日】日本の高市早苗首相は、台湾をめぐって挑発的な発言を公然と行い、その撤回を拒み続けている。日本政府もまた、中国の内政に乱暴に干渉するこの発言について、強引な弁解を重ねている。こうしたかたくなな姿勢は、日本で右翼勢力が再び頭をもたげ、軍国主義の亡霊がなお消えていないことを露呈している。日本政府は25日に閣議決定した答弁書の中で、「台湾有事」は日本が集団的自衛権を行使できる「存立