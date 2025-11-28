小林幸子さん、羽田美智子さん、ウエンツ瑛士さん、ゆうちゃみさんが『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登壇しました。 【写真を見る】【 小林幸子 】リビングを改装中で“床座り”での食事明かす「皆が勝手に来て、歌って帰る、お店みたいな家に」茨城・常総市出身の羽田さんは、“海があって山があって湖があって、自然が豊か。あと、ユニークな人が多くて人が面白い！”と、地元をアピール。 「新潟の神」と