東京・荒川区のJR日暮里駅の近くで会社員が殺害された事件から未解決のまま14年を迎え警視庁が情報提供を呼びかけました。この事件は2011年11月28日JR日暮里駅近くの路上で会社員の太田康治さん（当時24）が何者かに刺されて殺害されたもので、事件から14年を迎えたきょう警視庁・荒川警察署の署員らがチラシを配って情報提供が呼びかけました。現場付近の防犯カメラには不審な男の姿が映っていて警視庁は、この男の行方を追ってい