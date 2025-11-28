Photo: はらいさん ケースとモバイルバッテリーとL字型充電ケーブルが付いてこのお値段はお得な気がする。Nintendo Switch 2をようやく手に入れたものの、「保護ケース選びでずっと悩んでる…」なんて方はいませんか？本体がデカい分、必然的にケースも大きくなるのですが、そのスペースを上手く活用したBelkin（ベルキン）のモバイルバッテリー搭載型のトラベルケースがセールになっていま