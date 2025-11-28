K−POPの5人組ボーイズグループ「EPICTRAVELS（EPTS）」が28日、都内でお披露目ライブイベントを開催した。12月6日、初のミニアルバム「Harmony」を発売し、日本デビューする5人。このリリースを皮切りに年間100本のライブをこなし、最後はZeppクラスで締めくくる予定だ。本公演では、「Harmony」など、5曲を披露。ファンからの大きなコールを受け、エネルギッシュなパフォーマンスに仕上げた。全員が過去に別のグループ