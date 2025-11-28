ＭＢＳ・ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が２３日、放送され、ＩＳＳに滞在中の宇宙飛行士・油井亀美也さんがリモートで出演。授業を行った。ゲスト出演したのは、歌舞伎俳優・市川團十郎の子供たち。舞踊家「市川ぼたん」としても活動する女優・堀越麗禾（１４）と市川新之助（１２）＝本名・堀越勸玄＝で、「半年、宇宙に行って何をされてるんですか？」と質問したり、流れ星には「うわっ！ちょっと分かりました」（麗禾）、「分