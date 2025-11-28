勝負強い打撃で横浜ＤｅＮＡの躍進を支えてきた桑原＝５月、横浜横浜ＤｅＮＡは２８日、海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した桑原将志外野手（３２）が退団すると発表した。西武への移籍を決断した桑原は、球団を通じ「皆さまと共に戦い抜いてきた日々は一生の財産であり、一生忘れることはありません」とコメントした。近く会見を開く予定。桑原は大阪府和泉市出身で、２０１２年に京都・福知山成美高からドラフト４位